Peru ordusuna ait helikopterin, ülkenin en büyük koka üretim bölgelerinden biri olan VRAEM'de görev uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

VRAEM Özel Komutanlığından yapılan açıklamada, kazanın ülkenin güneyindeki Ayacucho bölgesine bağlı Sanabamba kırsalında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, askeri helikopterin yerinin tespiti ve personelin durumunun belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Yetkililer, helikopterde kaç kişinin bulunduğuna ve mürettebatın durumuna ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapmadı.

Apurimac, Ene ve Mantaro Nehirleri Vadisi (VRAEM), Peru Andları'nın güneydoğusunda, 5 idari bölgeye yayılan geniş ve dağlık bir ormanlık alan olarak biliniyor.

Peru'daki koka ekimi ve kokain üretiminin önemli bir bölümü bu bölgede gerçekleştiriliyor. Peru, Kolombiya'nın ardından dünyanın en büyük 2. kokain üreticisi olarak kabul ediliyor.

Silahlı grupların varlığı ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri nedeniyle VRAEM, Peru güvenlik güçlerinin başlıca operasyon bölgelerinden biri olmayı sürdürüyor.