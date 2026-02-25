Pervari'de Anne Ayı ve Yavrusu Yolculukta

SİİRT'in Pervari ilçesinde köy yoluna inen anne ayı ve yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü yolunda meydana geldi. Köye araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, aniden yola çıkan ayı ve yavrusunu fark etti. Kısa süre araçların önünde koşan ayılar, daha sonra yol kenarından dağlık alana girerek gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,