PEŞAVER, 2 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın Peşaver kentinde düzenlenen nostaljik ve klasik otomobil fuarında 1935 ile 1980 yılları arasında üretilmiş 50'den fazla otomobil sergilendi.
Nostaljik arabaları yakından görme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, gezinti esnasında bol bol fotoğraf çektirdi.
Son Dakika › Güncel › Peşaver'de Nostaljik Otomobil Fuarı - Son Dakika
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