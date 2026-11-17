Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizine yaklaşımının son derece barış karşıtı olduğunu belirterek, "Böyle bir tutumla kayda değer bir konum elde etmeleri pek mümkün değil." dedi.

Sözcü Peskov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Donetsk bölgesindeki Konstantinovka kentinde insani yardım operasyonu yapılması teklifinde bulunduğunu anımsatan Peskov, "Ukrayna'dan bu misyonu üstlenmeye hazır olduklarına dair henüz herhangi bir tepki gelmedi." ifadesini kullandı.

Peskov, bu konunun Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Çin'in Şıncın kentinde yapılacak görüşmede ele alınabileceğini söyledi.

Avrupa'nın, Ukrayna krizinin çözüm sürecine dahil olmaya çalıştığını belirten Peskov, "Avrupalıların yaklaşımı son derece barış karşıtı. Onlar, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma ve Rusya'ya baskı kurma niyetinde. Böyle bir tutumla kayda değer bir konum elde etmeleri pek mümkün değil." diye konuştu.