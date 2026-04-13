Peter Magyar: Orban Dönemini Bitiren Siyasetçinin Yükselişi - Son Dakika
Peter Magyar: Orban Dönemini Bitiren Siyasetçinin Yükselişi

13.04.2026 01:40
Peter Magyar, Viktor Orban dönemini sona erdirmek amacıyla Tisza Partisi’ni kurarak Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanıyor. Yolsuzlukları eleştiren Magyar, hükümetin çaresizliğine dikkat çekmiş ve seçimi kazanması durumunda önemli reformlar vaat etmiştir.

Peter Magyar, Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemini bitiren siyasetçidir. Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken ve genç bir avukat olarak, Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in gençlik kollarında çalıştı. 2003'te daha sonra Adalet Bakanı olan Judit Varga ile evlendi ve Fidesz hükümetinde bürokrat olarak görev yaptı.

Şubat 2024'te eşi Varga'nın bir çocuk istismarı vakasındaki af skandalına karışmasından sonra, Orban'ın çevresinden uzaklaştı. Magyar, Partizan podcast'ine çıkarak yolsuzlukları, siyasi durumu ve hükümetin çaresizliğini analiz etti, bu konuşma büyük ilgi gördü. 15 Mart 2024'te Fidesz ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu ve siyasete atılacağını ilan etti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken, Magyar ve çevresi Tisza Partisi'ni sahiplenerek Orban'a karşı büyük bir muhalefet hareketi başlattı. Haziran 2024'teki seçimlerde parti yüzde 29 oy alarak ikinci oldu. Magyar, seçimi kazanmaları halinde hükümet kurup Orban rejimini çözeceklerini iddia ediyor.

Vaatleri arasında AB ile ilişkilerin normalleştirilmesi, Avrupa Savcılığı'nın kurulması, hukuk devleti uygulamalarına dönüş, AB fonlarının geri alınması, başbakanlık süresinin iki dönemle sınırlandırılması, olağanüstü halin kaldırılması, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve yolsuzlukla mücadele önlemleri yer alıyor.

Son Dakika Güncel Peter Magyar: Orban Dönemini Bitiren Siyasetçinin Yükselişi - Son Dakika

SON DAKİKA: Peter Magyar: Orban Dönemini Bitiren Siyasetçinin Yükselişi - Son Dakika
