Petro'dan Barış ve Diyalog Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Petro'dan Barış ve Diyalog Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, G20 Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşı için doğrudan diyalog çağrısı yaptı.

19.11.2024 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinerek taraflara doğrudan diyalog çağrısında bulundu.

Petro, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Savaşın sona ermesi için doğrudan diyalog gerektiğini vurgulayan Petro, "Ukrayna konusunda esasen konuştuğumuz şey, barışın Rusya ve Ukrayna arasında aracılar olmaksızın doğrudan görüşmelerle başlamasıdır. Barış konferansında bir eksiklik olması durumunda, bu konferans barıştan çok bir savaş konferansına dönüşür." dedi.

Petro, Münih Antlaşması çerçevesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesini temenni ettiklerini belirtti.

Petro, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

G20 Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Petro, mevkidaşıyla ikili ilişkileri değerlendirdi.

Petro, Starmer'dan iki ülke arasındaki vize muafiyetinin sürdürülmesini talep ederek, Kolombiya ve İngiltere vatandaşlarının karşılıklı etkileşiminin devam etmesini istedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İngiltere'nin Kolombiyalılara yeniden vize uygulamaması gerektiğini belirterek, "Kolombiya, daha fazla öğrenci, turist ve kültürel etkinlik değişimi önerdi. Açık bir göç politikasının iki ülkeye karşılıklı faydalar sağladığını vurguladık." ifadesini kullandı.

Petro, sosyal medya platformu X'ten, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımında Latin Amerika'nın birlikteliğine vurgu yapan Petro, "Latin Amerika ile yüz yüze konuşuyoruz ve hiçbir şey dayatılmıyor. Sosyal refah, açlığa karşı mücadele ve temiz enerji konularında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Amerika kıtası paktı eşitlik ve onur temelinde inşa ediliyor." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kolombiya, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Barış ve Diyalog Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 03:59:22. #1.12#
SON DAKİKA: Petro'dan Barış ve Diyalog Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.