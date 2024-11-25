Petro'dan Milei'ye Sert Yanıt - Son Dakika
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Petro'dan Milei'ye Sert Yanıt

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Milei'nin serbest piyasa önerisini yoksulluk artırmakla suçladı.

25.11.2024 23:16
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin G20 Liderler Zirvesi'nde önerdiği serbest piyasa sisteminin, son 50 yılda yoksulluktan başka bir şey getirmediğini savundu.

Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Arjantin lideri Milei ile yaşadığı tartışmanın ayrıntılarına değindi.

Milei'nin, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde sunduğu serbest piyasa modelinin yeni olmadığını belirten Petro, "Serbest piyasa mı, dayanışmaya dayalı bir toplum mu? Şiddet, eşitsizlik ve iklim krizinin inkar edildiği geçmişe dönmek mi, yoksa bu sorunları kabul edip farklı bir Latin Amerika ve farklı bir dünya inşa etmek mi?" ifadelerini kullandı.

Petro, Milei'nin görüşünü "çağ dışı" olarak nitelendirerek, "Zaten 50 yıldır dünyaya hakim olan yoksulluk, açlık, hastalık, savaş ve yol açtığı iklim krizinin pençesinde çırpınan bir sistemi savunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, G20 Liderler Zirvesi'nde ayrıca Gazze'de devam eden soykırıma dikkati çektiğini, Gazze'deki soykırımın durdurulmasının insanlığın geleceği için zorunluluk olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Öte yandan Milei, katıldığı G20 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında, yoksulluğun azaltılması için ekonominin yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini savunmuş ve bu doğrultuda yeni serbest piyasa modeline engel teşkil eden devlet denetimlerinin kaldırılmasını önermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Serbest Piyasa, Yoksulluk, Kolombiya, Arjantin, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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