Pınarhisar\'da Çocuk Tiyatrosu Keyfi

Pınarhisar'da "Yumurtadan Ejderha Çıktı" adlı çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Pınarhisar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu çocuklar izledi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunun ardından, tiyatro ile çocuklara öğretici mesajlar veren oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Çocukların kültür, sanat ve tiyatro ile büyümesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Talay, etkinliklerin yaz döneminde daha da artacağını kaydetti.

Deneme ekimi yapılan aspir tarlaları incelendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce deneme ekilişi gerçekleştirilen aspirin gelişimi takip ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan aspir deneme alanlarında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar kapsamında aspirin gelişimi gözlemlendi.