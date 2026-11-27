Pınarhisar'da kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, kış döneminde trafik güvenliğinin sağlanması, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirler, trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Kaymakam Özderin, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kaymakam Balaban'a ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk ve Lüleburgaz Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Karababa'yı makamında kabul etti.

Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başsavcı Görk ve Komisyon Başkanı Karababa'ya teşekkür eden Balaban, görevlerinde başarı diledi.

Gebe okulu eğitimi sona erdi

Kırklareli'nde gebe okulu kasım ayı eğitimleri tamamlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde, anne adaylarına doğum öncesi hazırlık, doğum ve sonrası süreç, yenidoğan bakımı ile emzirme eğitimi verildi.

Eğitimin ardından anne adayları hastanedeki tramvay, doğum ve lohusa odalarını gezdi.

Eğitim sonunda anne adaylarına sertifika verildi.