Pınarhisar'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Pınarhisar'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Pınarhisar\'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Pınarhisar ilçesinde Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Talay, yolların tamamının yenileneceğini belirterek vatandaş odaklı hizmetlerin sürdürüldüğünü kaydetti. Ayrıca, Pınarhisar Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci, Başkan Talay'ı ziyaret ederek Gençlik Haftası'nı kutladı. Öte yandan, Vize Belediyesi tarafından ilçe meydanında bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek deformelerin giderildiğini belirtti. Kırklareli'de ise bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak. TREDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz ilçesinin Seyitler köyü ile Demirtaş Mahallesi'ne 17 Mayıs Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek. Son olarak, Trakya'da doğurganlık hızı en yüksek il Tekirdağ oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tekirdağ binde 1,45 oranıyla en yüksek doğurganlık hızına sahip il olarak öne çıktı.

16.05.2024 12:43
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Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Yollarının tamamının yenileneceğini belirten Talay, vatandaş odaklı hizmetleri sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Talay'a ziyaret

Pınarhisar Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci, Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Talay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gençlik Haftası'nı kutladı.

Gençlerin geleceğin neferleri olduğunu ifade eden Talay, gençlere yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirtti.

Ziyarette Gençlik Merkezi Müdür Vekili Abdurrahman Rışvanoğlu ile farklı branşlardan sporcular hazır bulundu.

İlçe meydanı yenileniyor

Vize Belediyesince ilçe meydanında bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kış aylarında hava şartları dolayısıyla zemin ve çevre duvarlarda deformelerin oluştuğunu ifade eden Özalp, ekiplerin bozulan alanları yenilediğini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Seyitler köyü ile kent merkezinin Demirtaş Mahallesi'ne 17 Mayıs Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Seyitler köyünde 09.00-15.00, Demirtaş Mahallesi'nde ise 13.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Doğurganlık hızı en yüksek il Tekirdağ

Trakya'da doğurganlık hızı en yüksek il Tekirdağ oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistikleri verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yıl Türkiye'de 958 bin 408 çocuk dünyaya geldi.

Verilere göre, Trakya'da en çok doğurganlık hızına sahip il binde 1,45 oranla Tekirdağ başta gelirken, binde 1,24 ile Kırklareli ve binde 1,23 ile Edirne takip etti.

Kaynak: AA

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