Ping Ping ve Fu Shuang, Atlanta'da 10 yıllık macera için Chengdu'dan yola çıktı - Son Dakika
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Ping Ping ve Fu Shuang, Atlanta'da 10 yıllık macera için Chengdu'dan yola çıktı

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Ping Ping ve Fu Shuang, Atlanta\'da 10 yıllık macera için Chengdu\'dan yola çıktı
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Ping Ping ve Fu Shuang adlı dev panda çifti, Atlanta Hayvanat Bahçesi'ndeki 10 yıllık macera için pazar günü saat 02.55'te Chengdu Shuangliu Havalimanı'ndan yola çıktı. Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü, yolculuk öncesi pandalar için veda töreni düzenledi.

CHENGDU, 27 Eylül (Xinhua) -- Ping Ping ve Fu Shuang adlı dev panda çifti, ABD'deki Atlanta Hayvanat Bahçesi'ndeki 10 yıllık maceraları için pazar günü saat 02.55'te Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıktı.

Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü, yolculuk öncesi pandalar için bir veda töreni düzenledi.

Kaynak: Xinhua
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