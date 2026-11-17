Piper Comanche tipi uçak Büyük Kanyon yakınlarında düştü, 3 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Arizona eyaletinde Büyük Kanyon yakınlarında Piper Comanche tipi bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Park Servisi, kaybolduğu ihbar edilen uçağın enkazının yerel saatle 10.15 sularında bulunduğunu ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyindeki Büyük Kanyon yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Ulusal Park Servisinden yapılan yazılı açıklamada yetkililerin, 3 kişiyi taşıyan "Piper Comanche" tipi bir uçağın kaybolduğuna ilişkin ihbar aldığı belirtildi.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucu yerel saatle 10.15 sularında Büyük Kanyon Ulusal Parkı yakınlarında uçağın enkazının bulunduğu ifade edildi.
Kazada uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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