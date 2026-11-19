Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi başkanlığındaki heyet, Pakistan'da çeşitli temaslarda bulundu. Görüşmelerde, Türkiye-Pakistan stratejik ortaklığı ile iletişim alanında işbirliği ve dezenformasyonla mücadele konuları ele alındı.

İletişim Başkanlığı heyeti, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) faaliyetleri kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Asım İftikhar Ahmad, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Dijital Medyadan Sorumlu Danışmanı Fahd Haroon ve Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar ile görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ahmad ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler ele alındı.

Müşterek işbirliği imkanlarının değerlendirildiği görüşmede, stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadele konuları da gündeme geldi. Türkiye ile Pakistan'ın uluslararası meselelerdeki ortak yaklaşımı teyit edildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Dijital Medyadan Sorumlu Danışmanı Haroon ile yapılan görüşmede ise iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde dijital medya alanındaki işbirliği imkanları ve ortak gündemler değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan'ın dijital alanda karşı karşıya kaldığı ortak sorunların tespiti ve bu sorunlara ortak mekanizmalar geliştirilerek çözüm üretilmesi üzerinde duruldu. Dijital mecralarda dezenformasyonla mücadele ve bilgi güvenliği alanlarında iki ülke arasındaki kurumsal eş güdümün artırılmasının önemi vurgulandı.

Medya, stratejik iletişim ve kültürel işbirliği konuları ele alındı

İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi ve beraberindeki heyetin Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Tarar ve heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede de medya, stratejik iletişim ve kültürel işbirliği konuları ele alındı.

İki ülke arasındaki ortak kültürel unsurların öne çıkarıldığı görüşmede, ortak belgesel ve kültürel içerik üretiminin önemi vurgulandı. Dezenformasyonla mücadelede erken müdahale ve eş güdüm ihtiyacına dikkat çekilen görüşmede, Türkiye ve Pakistan'ın benzer gündemlerle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, ortak iletişim stratejileri ve anlatılar geliştirilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Görüşmeler kapsamında Pakistanlı muhataplara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın İstanbul'da 2027 yılında düzenlenecek olan STRATCOM Zirvesine daveti iletildi.

İletişim Başkanı Duran, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Tarar ile bir araya gelmiş, iki ülke arasındaki iletişim konularında ortak işbirliği noktasında tam mutabakat sağlanmıştı.

STRATCOM Public Forum ve Roundtable'da yeni nesil güvenlik başlıkları masaya yatırılacak

Söz konusu temasların yanı sıra, İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi'nin açılışını yapacağı "Bölgesel Güvenlik Mimarisini Yeniden Şekillendirmek: Türkiye-Pakistan Ortak Perspektifinden Stratejik Ortaklık ve Çok Taraflı İş Birliği" temalı STRATCOM Public Forum ve "Değişen Bölgesel Güvenlik Mimarisinde Türkiye ve Pakistan: Küresel Krizler Çağında Stratejik İş Birliği" temalı STRATCOM Roundtable da İslamabad'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve İslamabad Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ISSI) işbirliğiyle düzenlenecek panel ve yuvarlak masa toplantılarında terörle mücadele, savunma sanayii, enerji güvenliği ve kriz yönetiminin yanı sıra siber tehditler, bilgi güvenliği ve dezenformasyonla mücadele gibi yeni nesil güvenlik başlıkları kapsamlı biçimde masaya yatırılacak.

Milli Savunma Üniversitesi'nden Dr. Hayati Ünlü'nün moderatörlüğündeki panelde, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Pakistan Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı Müsteşarı Zarrar Hasham Khan, eski Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman konuşmacı olarak yer alacak.