Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon soruşturması tartışması 100 tutukluyla büyüdü - Son Dakika
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Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon soruşturması tartışması 100 tutukluyla büyüdü

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Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda fon soruşturması tartışması 100 tutukluyla büyüdü
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Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda fon soruşturması tartışması 100 tutukluyla büyüdü
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon soruşturması nedeniyle AK Parti ile YENİ Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Ök 220'den fazla gözaltı ve 100 tutuklu olduğunu söylerken YENİ Partili Karabat, eski Bakan Kaya'ya yönelik iddiaları hatırlatarak tepki gösterdi.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile YENİ Partili milletvekilleri arasında fon soruşturması nedeniyle tartışma yaşandı. Ök'ün soruşturma kapsamında 220'den fazla kişinin gözaltına alındığını, 100 kişinin tutuklu olduğunu söylemesi üzerine YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik iddiaları hatırlatarak, "Kimi tutukladınız? Bakana ne oldu? İfadesini 15 günde zorla, 45 dakika çay içmeyi, millete 'ifade' diye anlatıyorsunuz" tepki gösterdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığındaki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Geneli ile Sayıştay Raporları üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 2027 bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin konuştu.

"Biz yanlış yapanı asla kahraman ilan etmiyoruz" diyen Ök, yanlış yapan kim olursa sorumluluğunu alması gerektiğini vurguladı. Ök, fon soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalara da değinerek, "220'den fazla gözaltına alınan var. 100 kişi tutuklu var. Dolayısıyla bunun 'hiçbir şey yapmıyorsunuz' anlamına gelmesine doğru bulmuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması kapsamında verdiği bazı isimlere işaret eden Ök, "İsim, soy isim benzerliğinden bakanları ve milletvekillerini açıkladınız. Böyle ithamlar olmaz. Varsa açıklanıyor merak etmeyin. Varsa bir kişiyle iki kişiyle soy isim benzerliği olmaz. Herkesin ailesi var. Herkesin tanıdıkları var" ifadesini kullandı.

ÖK'ün fon soruşturması kapsamında şüphelilerin tutuklandığını söylemesi üzerine YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik iddiaları hatırlatarak, "Kimi tutukladınız? Bakan ne oldu? 85 yaşındaki belediye başkanının babasını sabahleyin evinden aldınız. Ayıptır ya" dedi.

Tartışma esnasında YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de AK Parti sıralarına hitabeden, "Tövbe kapısı gibi bir şey mi var?" ifadelerini kullandı.

Nilgün Ök'ün fon krizinden etkilenen vatandaşlara ilişkin, "Mağduriyetleri gidermeye çalılşıyoruz" sözlerine de Karabat, "Kaç kişiye ödeme yaptınız? Bir ay oldu" karşılığını verdi.

Karabat, 60 milletvekilinin sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgisinin olduğunu yönelik iddiaları gündeme getirerek, "Dedikoduysa bunları engelleyeceksiniz o zaman. Listeleri açıklayacaksınız. Bu kadar milletvekilinin onurunu kurtracaksınız. Bu kadar bakanın da onurunu kurtaracaksınız. Ne ifadesi verdi Bakan,açıklandı mı? Bakan'ın ifadesi açıklanmadan böyle kaçamak ifadelerle olmaz. İfadesini 15 gün sonra aldınız. 15 günde zorla, 45 dakika çay içmeyi, millete 'ifade' diye anlatıyorsunuz. Çay içti ifade falan vermedi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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