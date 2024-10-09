Podemos Lideri Hükümeti Eleştirdi - Son Dakika
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Podemos Lideri Hükümeti Eleştirdi

Ione Belarra, İspanya hükümetine İsrail ile ilişkilerini kesme çağrısında bulundu.

09.10.2024 15:18
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İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, sol koalisyon hükümetinden İsrail ile ilişkilerini kesmesini talep etti.

Belarra, Başbakan Pedro Sanchez'in de katıldığı, Meclis Genel Kurulunda göç sorununun tartışıldığı oturumda yaptığı konuşmada, hükümeti " Gazze'deki soykırıma karşı İsrail'e yeterli tepki göstermemekle" eleştirdi.

Podemos lideri, "İspanyol delegasyonunun (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gibi bir teröristi dinlemek için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kalması nasıl mümkün olabilir? İsrail'e silah satılmaya devam edilmesi nasıl mümkün olabilir? Gazze'de bir yıldır soykırım yapan terörist bir devletle ilişkilerin kopmaması nasıl mümkün olabilir?" sorularını yöneltti.

Belarra, 8 Ekim'de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda da "Bir yıl önce Filistin soykırımının son aşaması terörist İsrail devletinin elinde başladı. ABD ve Avrupa'nın suç ortaklığıyla 42 binden fazla kişi öldürüldü, yüz binlerce kişi yaralandı ve kayboldu. Barbarlık ilerlemeye devam ediyor ve durduramadığımız için bizi aşağıya çekmeye devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İspanya, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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