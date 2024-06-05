Polatlı'da İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Projesi Açıldı - Son Dakika
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Polatlı'da İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Projesi Açıldı

Polatlı\'da İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Projesi Açıldı

Polatlı İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Yapımı Projesi'nin açılış toplantısı Polatlı'da gerçekleştirildi. Proje ile Polatlı'da iklim değişikliğine yönelik bilgi birikimi ve farkındalık arttırılacak.

05.06.2024 16:34
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, "Polatlı İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Yapımı Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı, 13 Eylül Kültür Merkezi'ndeki programda, "İklime uyumlu Polatlı ve iklimle barışık insan" sloganıyla Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği, Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği iş birliğinde projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

İstanbul, Denizli, Gaziantep gibi büyükşehirlerde iklim değişikliği planlarının hazırlandığın anlatan Avcı, Polatlı'da da iklim değişikliği uyum eylem planının hazırlanmasına öncelik ve önem verdiklerini belirtti.

Avcı, proje sonucunda hazırlanacak eylem planı ile Polatlılıların iklim değişikliğine yönelik bilgi birikimini ve farkındalıklarını arttıracaklarını ifade ederek, "Proje sonuçlarını şehir planlamasına ve yönetime entegre ederek ilçemizi daha da yaşanabilir kılacağız. Gelecek nesillere daha güzel bir Polatlı bırakmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Musa Kaya ise insanoğlunun karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Kaya, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesinin önemine işaret ederek, "İklim değişikliği Polatlı'da tarım ve hayvancılığı etkileyen bir konu. Polatlı'da iklim değişikliğinin 2050 ve 2100 yılında ne şekilde gerçekleşeceğini tespit edecek plan hazırlayacağız. Seçilen 50 projeden biri de Polatlı Belediyesi projesi oldu." diye konuştu.

İlçede 18 ayda tamamlanması planlanan projenin tanıtım toplantısına, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumlarının yetkilileri ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polatlı'da İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı Projesi Açıldı - Son Dakika

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