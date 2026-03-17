Polatlı Esnafından Tahliye Tepkisi

Polatlı Esnafından Tahliye Tepkisi
17.03.2026 17:20
Polatlı'da park işletmecileri, belediyenin tahliye kararını protesto etti, mobbing iddialarında bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde belediyeye ait parklarda işletmecilik yapan esnaf, Polatlı Belediyesi tarafından kendilerine uygulanan tahliye kararına tepki gösterdi.

Haklarında tahliye kararı verilen bazı işletmeciler, Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına konuşan avukat Fahri Can Yurdakul, ihale usulüne göre 3 yılda bir ihale yapılması gerekirken Polatlı Belediyesinin sorumluluklarını uzun yıllardır yerine getirmediğini ve hatalı uygulamalarını kiracı esnafa yansıttığını iddia etti.

Polatlı Belediyesince hafta sonu esnafa tahliye tebligatının yapıldığını dile getiren Yurdakul, "Geçmiş dönemde 'Arkanızda duracağız, işinizi güzel yapın' söylemleriyle kiracılara güvence verilmiş, yatırımların önü açılmıştır. Şimdi ise birdenbire 'çıkın' denilmesi büyük bir mağduriyete yol açmaktadır. Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre belediye yetkisiz olduğu halde hukuk dışı faaliyetlere başlamıştır." ifadesini kullandı.

Esnaf adına konuşan İbrahim Nazlı da belediye yönetiminin kendilerine mobbing uyguladığını, Temmuz 2025'ten bu yana parklarda suların kesildiğini, ağaçların ve hayvanların susuz bırakıldığını öne sürdü.

Nazlı, "Yürütmeyi durdurma kararlarımıza rağmen bizi 'işgalci' gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz sadece emeğimizin ve hakkımızın peşindeyiz." diye konuştu.

İşletmesinde 15'in üzerinde hayvan beslediğini söyleyen Nazlı, suların kesilmesiyle mağdur edildiklerini sözlerine ekledi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından sloganlar atıp alkışlarla Polatlı Belediyesini protesto etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:32
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım evleniyor
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım evleniyor
17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
Advertisement
