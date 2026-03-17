Polatlı Esnafından Tahliye Tepkisi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde belediyeye ait parklarda işletmecilik yapan esnaf, Polatlı Belediyesi tarafından kendilerine uygulanan tahliye kararına tepki gösterdi.

Haklarında tahliye kararı verilen bazı işletmeciler, Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına konuşan avukat Fahri Can Yurdakul, ihale usulüne göre 3 yılda bir ihale yapılması gerekirken Polatlı Belediyesinin sorumluluklarını uzun yıllardır yerine getirmediğini ve hatalı uygulamalarını kiracı esnafa yansıttığını iddia etti.

Polatlı Belediyesince hafta sonu esnafa tahliye tebligatının yapıldığını dile getiren Yurdakul, "Geçmiş dönemde 'Arkanızda duracağız, işinizi güzel yapın' söylemleriyle kiracılara güvence verilmiş, yatırımların önü açılmıştır. Şimdi ise birdenbire 'çıkın' denilmesi büyük bir mağduriyete yol açmaktadır. Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre belediye yetkisiz olduğu halde hukuk dışı faaliyetlere başlamıştır." ifadesini kullandı.

Esnaf adına konuşan İbrahim Nazlı da belediye yönetiminin kendilerine mobbing uyguladığını, Temmuz 2025'ten bu yana parklarda suların kesildiğini, ağaçların ve hayvanların susuz bırakıldığını öne sürdü.

Nazlı, "Yürütmeyi durdurma kararlarımıza rağmen bizi 'işgalci' gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz sadece emeğimizin ve hakkımızın peşindeyiz." diye konuştu.

İşletmesinde 15'in üzerinde hayvan beslediğini söyleyen Nazlı, suların kesilmesiyle mağdur edildiklerini sözlerine ekledi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından sloganlar atıp alkışlarla Polatlı Belediyesini protesto etti.