Polatlı Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi\'nden Yıl Sonu Sergisi

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarının yer aldığı sergi düzenledi. Sergide halk oyunları kursiyerleri Artvin yöresi oyunları oynarken, giyim atölyesi kursiyerleri hazırladıkları elbiseleri mini defileyle sergiledi. Sergide ayrıca resim ve giyim atölyesi kursiyerlerinin ürünleri yer aldı. Merkezin müdürü, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 697 kurstan 12 bin 374 kişinin yararlandığını belirtti. Sergiye Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkan Yardımcısı da katıldı. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

06.06.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi tarafından, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarının yer aldığı sergi düzenlendi.

Halk eğitimi merkezinin bahçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen serginin açılışında halk oyunları kursiyerleri Artvin yöresi oyunları oynadı.

Giyim atölyesi kursiyerleri yıl boyunca hazırladıkları elbiseleri mini defileyle beğeniye sundu.

Sergide, resim ve giyim atölyesi kursiyerlerinin ürünleri yer aldı.

Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oğuz Bilge Soydemir, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında açtıkları 697 kurstan 12 bin 374 kişinin yararlandığını söyledi.

Açılışa Kaymakam Murat Bulacak, Garnizon Komutanı Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Ahmet İbiş, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı da katıldı.

Halk eğitimi merkezi yıl sonu sergisi 3 gün açık kalacak.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Artvin, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polatlı Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:24:07. #1.11#
SON DAKİKA: Polatlı Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement