Tekirdağ polisinden şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü personeli, Kurban Bayramı'nda şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ikamet eden şehit aileleri ile gazi ve ailelerinin evlerine ziyarette bulunarak Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretlerde ailelerle sohbet eden polis ekipleri, talep ve ihtiyaçları da dinledi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı belirtilerek, gazilere de şükran ve hürmet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şehit aileleri ile gazilerin her zaman yanında olunmaya devam edileceği kaydedildi.