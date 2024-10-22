Sinir krizi geçiren şahıs, polis memurunu defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Sinir krizi geçiren şahıs, polis memurunu defalarca bıçakladı

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Konya'da evinde sinir krizi geçiren şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında olay yerinde bulunan polis memurunu sırtından defalarca bıçakladı. Saldırgan şahıs polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

22.10.2024 16:53
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Konya'da sağlıkçılara eşlik etmek için gittikleri adreste polis memuru Mustafa Topuz'a (28), bıçakla saldırıp vücudunun 7 yerinden yaralayan, kendisi de tabancayla vurularak yakalanan Emre Köroğlu (29), tedavisi sonrası taburcu edildi. Bugün adliyeye sevk edilen Köroğlu'nun, olaydan 10 gün önce de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalanıp, serbest kaldığı ortaya çıktı. Polis memuru Topuz da tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

POLİS MEMURUNU 7 BIÇAK DARBESİYLE YARALADI

Olay, 13 Ekim'de saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, birinin sinir krizi geçirdiği ihbar edilen eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.K.'nin evine giden ekipler, kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu elinde bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı.

OLAY ANI KAMERADA

Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Şüpheli Emre Köroğlu ise tedavisi sonrası emniyete götürüldü. Köroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

10 GÜN ÖNCE DE SUÇA KARIŞMIŞ

Poliste 33 suçtan kaydı olan Emre Köroğlu'nun, en son söz konusu olaydan 10 gün önce de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalanıp, serbest kaldığı ortaya çıktı. Köroğlu'nun aynı suçtan bugüne kadar 5'i bu yıl olmak üzere 6 kez hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Köroğlu'nun bazı suç kayıtları ise şöyle:

2'si bu yıl olmak üzere 4 kez 'Gasp', 1'i bu yıl 3 kez 'Kasten yaralama', 1'i bu yıl 4 kez 'Evden ve otodan hırsızlık', bazıları birden fazla olan diğer suçları da 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Güveni kötüye kullanma'. Emre Köroğlu'nun karıştığı bazı suçlardan dolayı 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği de belirlendi.

Sinir krizi geçiren şahıs, polis memurunu defalarca bıçakladı
Kaynak: DHA

Mustafa Topuz, Emre Köroğlu, Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Köroğlu, Güncel, Konya, Polis, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinir krizi geçiren şahıs, polis memurunu defalarca bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • xxx User:
    Bu ne zamanın haberi kafanız mi guzel 45 0 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Ulan son dakika diye haberler, ama bu haber 15 gün önce olmuştu. 34 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Polis memuru onun anlından kalbinden vurup öldürseydi.Yardıma olaya giden polisi vurmakta ne. 8 3 Yanıtla
  • Hakikat:
    Feto ile ilgili yorumlari gormezden gelip yayinlamayan editor,bayatlamis haberleri isitip tekraren yayinlamakta bir sakinca gormuyor! 6 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Suçlu bıçakla üzerinize doğru geliyorsa ne yaparsız? Hep birlikte kaçarız. Tebrik ederim. Konya'ya atandınız.Görevinizde başarılar dileriz. 2 2 Yanıtla
  • Tolga Karakaya:
    HAYRET !!!neden yazmadınız psikolojik sorunları olan saldırgan diye 4 0 Yanıtla
  • sertug:
    şimdi polisimize inş çok bilmişler orantısız güç kullanmışın demezler neler gördük neler 1 1 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Bu adam yoğun bakımdan çıktı :)) 0 0 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    10 gün önce oldu bu olay admin haber mi bulamadın 0 0 Yanıtla
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