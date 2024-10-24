Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı

Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı

Uyuşturucu etkisindeki Emre Köroğlu, polis memurunu 7 bıçak darbesiyle yaraladı, tutuklandı.

24.10.2024 11:01
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KONYA'da sağlık ekiplerine eşlik etmek için gittikleri adreste polis memuru Mustafa Topuz'a (28) saldırıp 7 bıçak darbesiyle yaralayan, kendisi de tabancayla vurulup yakalanan ve dün tutuklanan Emre Köroğlu (29) ifadesinde, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 13 Ekim'de saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, birinin sinir krizi geçirdiği ihbar edilen N.K.'nin evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz, tedavisinin ardından taburcu oldu.

33 SUÇ KAYDI

Poliste 33 suç kaydı olan Köroğlu da tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Köroğlu'nun ifadesinde, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Köroğlu'nun, söz konusu olaydan 10 gün önce de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalanıp, serbest kaldığı belirlendi. Aynı suçtan bugüne kadar 5'i bu yıl olmak üzere 6 kez hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenilen Köroğlu'nun suç kayıtları arasında 2'si bu yıl olmak üzere 4 kez 'Gasp', 1'i bu yıl 3 kez 'Kasten yaralama', 1'i bu yıl 4 kez 'Evden ve otodan hırsızlık', bazıları birden fazla olan diğer suçları da 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Güveni kötüye kullanma' da bulunuyor. Emre Köroğlu'nun karıştığı bazı suçlardan dolayı 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği de belirlendi.

Kaynak: DHA

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