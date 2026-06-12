Polislerden Çocuklara Eğitim Desteği - Son Dakika
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Polislerden Çocuklara Eğitim Desteği

12.06.2026 11:55
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, polislerin çocuklarına gönüllü dersler vererek eğitimlerine destek sağlıyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan öğretmenlik bölümlerinden mezun polis memurları, meslektaşlarının çocuklarına gönüllü olarak ders verip sınavlara hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz" projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler, Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u makamında ziyaret etti.

Eğitim-öğretim yılının başında hayata geçirilen proje kapsamında öğretmenlik bölümlerinden mezun polisler, meslektaşlarının çocuklarına gönüllü olarak eğitim verdi.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Erzurum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimizin çocuklarına yönelik hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilerimiz, mesai saatleri dışında gönüllü polislerimiz ve eğitim fakültesi mezunu personelimiz tarafından verilen takviye derslerden faydalandı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim yolculuklarına destek olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Eğitim Desteği, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polislerden Çocuklara Eğitim Desteği - Son Dakika

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