Polislikten İhraç Edilen Adam, İnternet Kafeye Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polislikten İhraç Edilen Adam, İnternet Kafeye Girdi

Polislikten İhraç Edilen Adam, İnternet Kafeye Girdi

Erzurum'da, 'Polisim' diyerek bir internet kafeye giren ve içerideki childrenları dışarı çıkaran Bünyamin Anık, iş yeri sahibiyle tartıştıktan sonra bölgede uzaklaştırıldı. Anık, 2014 yılında resmi evrakta sahtecilik suçundan polislikten ihraç edilmişti.

23.11.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'da, 'Polisim' diyerek bir internet kafeye giren Bünyamin Anık (51), içerideki çocukları dışarı çıkardı. Anık'ın çocukları çıkarıp iş yeri sahibiyle tartışması güvenlik kamerasına yansıdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan polislikten ihraç edildiği belirtilen Anık, polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay, Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 2014 yılında 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan polislik mesleğinden ihraç edilen 3 çocuk babası Bünyamin Anık, çocukların girdiğini gördüğü internet kafeye girdi. 'Polisim' diyerek içerideki çocukları dışarı çıkaran Anık, iş yeri sahibi ile de tartıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri sahibinin 18 yaşından küçükleri içeri aldığını söyleyen Anık, "Anne, baba çocuğunu okula gönderiyor. Ben çocuğumu okula gönderdim, diyor ama çocuğu geliyor, böyle yerlerde harcanıyor" dedi.

Eşinden boşanan Bünyamin Anık'ın, çeşitli suçlardan da cezaevine girip çıktığı öğrenildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri tutanak tutarak Bünyamin Anık'ı bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Erzurum, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polislikten İhraç Edilen Adam, İnternet Kafeye Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:40:15. #1.12#
SON DAKİKA: Polislikten İhraç Edilen Adam, İnternet Kafeye Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.