Polonya\'da aşırı sağcı partiden antisemitik açıklama

Polonya'da aşırı sağcı Konfederasyon Partisinin Sözcüsü Ewa Zajaczkowska-Hernik, parlamentonun alt kanadı Sejm'deki, Hanuka menorasının (8 günlük Yahudi bayramı Hanuka boyunca yakılan şamdan) söndürülmesi gerektiğini belirterek, "İsrail ordusu, Filistinli sivillere karşı soykırım uygularken Yahudi kutlamalarını desteklememeliyiz." dedi.
Polonya haber ajansı PAP'a göre, Zajaczkowska-Hernik, devlet televizyon kanalı TVP'de soruları yanıtladı.
Zajaczkowska-Hernik, partisinin son yaşanan gelişmelerin ardından şantaja uğradığını ve milletvekillerine yönelik yaptırımların gündeme geldiğini belirterek, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken Yahudi bayramlarının resmi kutlamalarına yer olmadığını kaydetti.
Sejm Başkanı Szymon Holownia'nın daha önceden devlet ve kilisenin ayrılması gerektiğine dair açıklamaları olduğuna dikkati çeken Zajaczkowska-Hernik, Holownia'nın şimdi tam tersi yaklaşım sergilediğini savundu.
Zajaczkowska-Hernik, Sejm'deki Hanuka menorasının söndürülmesi gerektiğini ifade ederek, "İsrail ordusu, Filistinli sivillere karşı soykırım uygularken, Yahudi kutlamalarını desteklememeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Konfederasyon Partisi Milletvekili Grzegorz Braun, 12 Aralık'ta Yahudi bayramı Hanuka dolayısıyla Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de düzenlenen yıllık menora yakma töreninde yanan mumları söndürmek için yangın söndürücü kullanmıştı.
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