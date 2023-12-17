 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Polonya'da aşırı sağcı partiden antisemitik açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya'da aşırı sağcı partiden antisemitik açıklama

Polonya'da aşırı sağcı Konfederasyon Partisi Sözcüsü, Hanuka menorasının söndürülmesi gerektiğini belirterek, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı gerekçe gösterdi.

Polonya\'da aşırı sağcı partiden antisemitik açıklama
17.12.2023 - 18:31,
Abone Ol

Polonya'da aşırı sağcı Konfederasyon Partisinin Sözcüsü Ewa Zajaczkowska-Hernik, parlamentonun alt kanadı Sejm'deki, Hanuka menorasının (8 günlük Yahudi bayramı Hanuka boyunca yakılan şamdan) söndürülmesi gerektiğini belirterek, "İsrail ordusu, Filistinli sivillere karşı soykırım uygularken Yahudi kutlamalarını desteklememeliyiz." dedi.

Polonya haber ajansı PAP'a göre, Zajaczkowska-Hernik, devlet televizyon kanalı TVP'de soruları yanıtladı.

Zajaczkowska-Hernik, partisinin son yaşanan gelişmelerin ardından şantaja uğradığını ve milletvekillerine yönelik yaptırımların gündeme geldiğini belirterek, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken Yahudi bayramlarının resmi kutlamalarına yer olmadığını kaydetti.

Sejm Başkanı Szymon Holownia'nın daha önceden devlet ve kilisenin ayrılması gerektiğine dair açıklamaları olduğuna dikkati çeken Zajaczkowska-Hernik, Holownia'nın şimdi tam tersi yaklaşım sergilediğini savundu.

Zajaczkowska-Hernik, Sejm'deki Hanuka menorasının söndürülmesi gerektiğini ifade ederek, "İsrail ordusu, Filistinli sivillere karşı soykırım uygularken, Yahudi kutlamalarını desteklememeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konfederasyon Partisi Milletvekili Grzegorz Braun, 12 Aralık'ta Yahudi bayramı Hanuka dolayısıyla Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de düzenlenen yıllık menora yakma töreninde yanan mumları söndürmek için yangın söndürücü kullanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Polonya, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da aşırı sağcı partiden antisemitik açıklama - Son Dakika


18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42
''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33
Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21
Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti

Son Dakika
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
16:33 Son günlerin en tartışmalı konusu! Şeyh Said'in idamıyla sonuçlanan süreçte neler yaşandı?
16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 18:48:43. #1.11#
SON DAKİKA: Polonya'da aşırı sağcı partiden antisemitik açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement