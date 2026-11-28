VARŞOVA, 28 Kasım (Xinhua) -- Polonyalı yetkililer, ülkede bu ay ikinci kez son derece patojenik kuş gribi salgını görüldüğünü duyurdu. Polonya haber portalı Wirtualna Polska'nın bildirdiğine göre, iki salgın kapsamında 22.800'den fazla kanatlı hayvanın itlaf edilmesi bekleniyor.

Polonya Genel Veteriner Müfettişliği tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre, son salgın çarşamba günü ülkenin Wielkopolskie bölgesine bağlı Sobieseki köyündeki ticari bir kümes hayvanı çiftliğinde yapılan laboratuvar testlerinde doğrulandı.

18.810 kanatlı hayvanı kapsayan ilk salgın ise 22 Kasım'da ülkenin kuzeydoğusundaki Warminsko-Mazurskie bölgesine bağlı Lipinki köyünde teyit edilmişti. Habere göre bu salgın, yaklaşık altı aylık aranın ardından kuş gribinin Polonya'daki kümes hayvanı çiftliklerinde yeniden görülmesi anlamına geliyor.

Yetkililer, ulusal mevzuat ve Avrupa Birliği düzenlemeleri uyarınca hastalığın yayılmasını önlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla kanatlı hayvanların itlaf ve bertaraf edilmesi, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile kısıtlı bölgelerin oluşturulması gibi tedbirleri uygulamaya başladı.