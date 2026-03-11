Polonya'da Epstein Bağlantılı Soruşturma Başlatıldı

Polonya'da, Jeffrey Epstein tarafından yürütüldüğü öne sürülen olası insan ticareti şebekesinin Polonya bağlantılarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Polonya'nın Ulusal Savcılık Ofisince yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonyalı savcılar Epstein'le ilgili ABD Adalet Bakanlığının paylaştığı belgeleri inceledi.

İncelenen belgelerde 2009'dan 2019'un ağustos ayına kadar Polonya ve diğer ülkelerde insan ticareti suçunun işlendiği şüphesiyle 10 Mart'ta soruşturma başlatıldı.

Savcılar, Polonya'da kimliği henüz belirlenemeyen yetişkin ve reşit olmayan bazı kadınların, yurt dışındaki işlerin gerçek niteliği konusunda kandırılarak işe alındığını, ardından ülke dışına götürülüp cinsel istismar amacıyla başka kişilere teslim edildiğini değerlendiriyor.

Soruşturmanın başlatılması, kapsamlı bir delil toplama sürecinin yürütülmesine olanak sağlayacak ve ilk adım olarak, iki Avrupa ülkesinden bilgi ve delil talep edilecek.

Epstein dosyalarındaki e-postaları inceleyen Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'e göre, belgelerde Epstein'in bağlantılı olduğu kişiler potansiyel kurbanlar için başkent Varşova'yı bir ulaşım merkezi olarak kullanıyor.

Epstein mağdurlarının avukatları tarafından "Epstein için kız veya kadın bulan bir gözcü" olarak tanımlanan Daniel Siad'ın, 2009 yılında Polonya ve bölgedeki diğer ülkelerdeki küçük köyleri dolaşarak "kadın aradığını" söz konusu e-postalarda yazdığı belirtiliyor.

Belgelerde Epstein ile yıllarca yakın çalışan iki Polonyalıdan da söz ediliyor.

Polonya'da, Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin son bölümünde ortaya çıkan bilgilerin ardından, cinsel istismar amacıyla reşit olmayanların nasıl işe alındığını soruşturmak üzere 23 Şubat'ta bir ekip kurulmuştu.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.