Polonya'da Sıcaklık Rekoru: 40,5 Derece - Son Dakika
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Polonya'da Sıcaklık Rekoru: 40,5 Derece

28.06.2026 22:22
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Polonya'da sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklık 40,5 dereceye ulaştı, rekor kırıldı.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Polonya'da hava sıcaklığı 40,5 dereceye ulaşırken, 1921 yılında kaydedilen 40,2 derecelik sıcaklık rekoru da kırıldı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin batısında Almanya sınırında bulunan Slubice kentinde, sıcaklık gün içinde 40,5 dereceye ulaştı.

Böylece, Polonya'nın güneyindeki Proszkow kasabasında 1921'in temmuz ayında kaydedilen 40,2 derecelik önceki sıcaklık rekoru aşılmış oldu.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW) Sözcüsü Agnieszka Prasek, yeni bir sıcaklık rekorundan söz etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Polonya'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Avrupa genelindeki geniş çaplı sıcak hava dalgasının bir parçası olarak görülüyor. Almanya'nın Polonya sınırına yakın Coschen kentinde sıcaklık 41,7 dereceye, Çekya'nın Doksany kasabasında ise 41,1 dereceye ulaştı.

Polonya'nın meteoroloji kurumu, ülkenin büyük bölümünde pazartesi akşamına kadar en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yayımladı ve bazı bölgelerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkabileceğini bildirdi. Gece sıcaklıklarının ise 18 ila 25 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının hafta ortasından itibaren ülkenin kuzeybatısından başlayarak etkisini kademeli olarak kaybetmesi ve gelecek hafta sonuna kadar tüm ülkede daha serin havanın hakim olması bekleniyor.

Slubice kentinde 27 Haziran'da da hava sıcaklığı 38,9 dereceye ulaşarak, Polonya'da haziran ayında şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değeri kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya'da Sıcaklık Rekoru: 40,5 Derece - Son Dakika

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