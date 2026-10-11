Polonya'da Tusk ve Kosiniak-Kamysz'a olası saldırı ihbarı acil toplantıyı tetikledi - Son Dakika
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Polonya'da Tusk ve Kosiniak-Kamysz'a olası saldırı ihbarı acil toplantıyı tetikledi

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Polonya'da Başbakan Tusk ile Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz'a yönelik olası saldırı ihbarı polise ulaştı. Güvenlik birimlerine harekete geçme talimatı verildi, acil toplantı yapılacak; Tusk yerel saatle 07.00 civarında bilgilendirildi ve Varşova'da görevini sürdürüyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'a yönelik olası bir saldırı planı hakkında polise bilgi ulaştığı bildirildi.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, polisin, Başbakan Tusk ve Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz'a yönelik olası bir saldırı hakkında ihbar aldığını belirtti.

Galecka, güvenlik birimlerine harekete geçme talimatı verildiğini ve durumu görüşmek üzere güvenlik birimlerinin acil toplantı yapacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, Polsat News'e yaptığı açıklamada, konunun ciddi olduğunu ve Başbakan Tusk'ın tehdide ilişkin bugün yerel saatle 07.00 civarında bilgilendirildiğini ifade etti.

Tusk'ın başkent Varşova'da bulunduğunu ve resmi görevlerini sürdürdüğünü aktaran Szlapka, güvenlik birimlerinin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ve toplantının ardından paylaşılabilecek tüm bilgilerin açıklanacağını kaydetti.

Başbakan Tusk, Rusya'nın, NATO'nun doğu kanadına yönelik hibrit saldırılarını artırmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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