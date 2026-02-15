Polonya, Nükleer Proje Üzerinde Düşünüyor

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya tehdidi karşısında ülkesinin nükleer kapasitesini geliştirmeyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Polonya'nın bir nükleer projeye katılmasının büyük destekçisiyim." dedi.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, Polsat News televizyonuna verdiği röportajda, silahlı bir çatışmanın hemen sınırında yer alan bir ülke olduklarını ve saldırgan olarak nitelendirdiği Rusya'nın, ülkesine yönelik tutumunu gayet iyi bildiklerini ifade etti.

Tüm uluslararası düzenlemelere saygı gösterilerek Polonya'nın kendi nükleer kapasitesini geliştirme yoluna girmesi gerektiğini dile getiren Nawrocki, "Polonya'nın bir nükleer projeye katılmasının büyük destekçisiyim." diye konuştu.

Nawrocki, ülkesinin kendi nükleer silahına sahip olmasına yönelik çalışmaların başlayıp başlamayacağı ya da ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceğini vurguladı.

Polonya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olduğunun hatırlatılması ve ABD'nin böyle bir yönelime izin verip vermeyeceğiyle ilgili soruya Nawrocki, "Bunu bilmiyorum ama çalışmaları başlatabileceğimiz bir yönde hareket etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.