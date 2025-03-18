Polonya ve Baltik Ülkeleri Ottawa Sözleşmesi'nden Çekiliyor - Son Dakika
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Polonya ve Baltik Ülkeleri Ottawa Sözleşmesi'nden Çekiliyor

Polonya ve Baltik Ülkeleri Ottawa Sözleşmesi\'nden Çekiliyor

Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya Ottawa Sözleşmesi'nden çekileceğini duyurdu, Rusya tehdidi vurgulandı.

18.03.2025 19:59
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Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'nden çekileceklerini duyurdu.Polonya ile üç Baltık ülkesi anti-personel mayınlarının kullanımını yasaklayan uluslararası Ottawa Sözleşmesi'nden çekileceklerini duyurdu. Konuyla ilgili Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya Savunma Bakanlarının ortak açıklamasında Rusya tehdidine dikkat çekildi. Açıklamada silahlı kuvvetlerin "NATO ittifakının kırılgan doğu kanadını güçlendirmek için yeni silah sistemleri ve çözümlerini hayata sokabilmede esneklik ve tercih özgürlüğüne ihtiyaç duyduğu" belirtildi. Ottawa Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürürlüğe girmesi için dört ülkenin parlamentolarında onaylanması gerekiyor.

"Ottawa Sözleşmesi" olarak da bilinen "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme", 4 Aralık 1997 tarihinde Kanada'nın Ottawa kentinde imzaya açıldı. 1 Mart 1999'da yürürlüğe giren sözleşmeye Türkiye 2003 yılında taraf oldu ve sözleşme Türkiye açısından 1 Mart 2004'te yürürlüğe girdi. Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra toplamda 160 ülke Ottawa Sözleşmesi'ne taraf.

Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Ottawa Sözleşmesi'ni imzalamayan ülkeler. Aralarında siyasi gerilim bulunan Hindistan ve Pakistan, İran ve Suudi Arabistan, Kuzey Kore ve Güney Kore ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan da Ottawa'ya taraf olmayı şimdiye kadar reddetti.

Finlandiya da sözleşmeden çekilebilir

Anti-personel mayınları yasaklayan sözleşmeden çekilmeyi düşünen bir diğer NATO ve AB ülkesi de Finlandiya. Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Jukka Kopra, Polonya ve Baltık ülkelerinin Ottawa Sözleşmesi'nden çekilmesini "iyi ve akıllıca bir çözüm" olarak niteledi. Kopra, X üzerinden yaptığı açıklamada "Ulusal savunma güçlerinin gerektiğinde geniş bir kaynak yelpazesine sahip olması önemlidir" dedi.

Çeşitli yardımlı kuruluşları Rusya'yı Ukrayna'ya karşı savaşında yeni tip kara mayınları kullanmakla suçluyor. Bu mayınlar sismik sensörleri sayesinde üzerine basılmasa da yakın civardaki insanların varlığını algılayarak tetikleniyor.

Kaynak: Deutsche Welle

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