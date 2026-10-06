Polonya ve Litvanya, Suwalki Koridoru'ndan 1 milyon kişiyi aşan tahliyeyi planlıyor - Son Dakika
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Polonya ve Litvanya, Suwalki Koridoru'ndan 1 milyon kişiyi aşan tahliyeyi planlıyor

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Polonya İçişleri Bakanı Kierwinski, Litvanya ile uluslararası tahliye planları üzerinde yoğun çalışıldığını söyledi. Litvanya İçişleri Bakanı Katelynas ise Suwalki Koridoru'ndan 1 milyon veya daha fazla kişinin geçebileceğine dikkati çekti.

Litvanya ve Polonya, olası bir kriz durumunda Baltık ülkelerinden Avrupa Birliği'ne (AB) doğru gerçekleşebilecek kitlesel hareketlilik için uluslararası tahliye planları hazırlamaya başladı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, Litvanya İçişleri Bakanı Martynas Katelynas ile Polonya-Litvanya arasındaki Budzisko Sınır Kapısı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kierwinski, iki ülkenin uluslararası tahliye planları üzerinde yoğun şekilde çalışmaya başladığını belirterek, "Litvanya'daki dostlarımızın gerçekleştirdiği tatbikatın ardından artık bir gündemimiz ve eylem planımız var." diye konuştu.

Litvanya'nın olası bir kriz durumunda Baltık ülkeleri vatandaşlarının AB'ye doğru ilerlemesi için doğal bir güzergah haline geleceğini kaydeden Kierwinski, böyle bir senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Kierwinski, Litvanyalı mevkidaşı Katelynas ile nüfusun korunması ve sivil savunma konularını da görüştüklerini dile getirerek, bu alanlarda hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Katelynas ise kriz sırasında Suwalki Koridoru'nun 1 milyon veya daha fazla kişinin geçeceği güzergah haline geleceğine dikkati çekti.

Baltık ülkeleri ile Polonya arasında sivil savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Katelynas, düzenledikleri tatbikata Polonyalı uzmanların da katılarak görüş ve gözlemlerini paylaştığını kaydetti.

Polonyalı yetkililer, Litvanya'nın yaptığı tatbikatta alternatif tahliye güzergahları ve sınır geçiş noktalarına ihtiyaç olduğunu belirledi.

Litvanya'da savaş zamanı seferberlik düzenine nasıl geçileceğinin test edilmesi amacıyla 25 Eylül-3 Ekim tarihlerinde ülkenin en büyük "yıllık ulusal seferberlik tatbikatı" düzenlenmişti. Belarus'tan olası bir askeri müdahale senaryosu çerçevesinde başkent Vilnius ve Belarus sınırına yakın bölgelerde yaşayanların katılacağı tahliye senaryoları da tatbikatta yer almıştı.

Suwalki Koridoru

Litvanyalı askeri planlamacılar, özellikle Suwalki Koridoru konusunda endişe duyuyor. Bu dar kara şeridi, Belarus ile Rusya'nın en batısında yer alan Kaliningrad eksklavı arasında yer alıyor ve Baltık ülkelerini Polonya ve NATO'nun diğer ülkelerine bağlıyor.

Askeri planlamacılar uzun süredir Rusya'nın bir kriz anında bu koridoru ele geçirmeye çalışabileceği ve böylece müttefik takviyelerini kesebileceği uyarısında bulunuyor. Böyle bir durumda Litvanya ve ülkedeki NATO güçleri, ittifakın 5. madde kapsamındaki ortak savunma mekanizması tam olarak devreye girene kadar Rusya'yla tek başına yüzleşmek zorunda kalabilir.

Kaynak: AA
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