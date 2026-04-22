Portekiz Aşkı: Yeniden Başlama Hikayesi

Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Cansu Dere ile Diogo Morgado'nun başrollerini paylaştığı "Portekiz Aşkı", bir kadının İstanbul'dan Lizbon'a uzanan yeniden başlama hikayesine odaklanıyor. Film 8 Mayıs'ta vizyona giriyor.

"Portekiz Aşkı" filminin fragmanı yayımlandı. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan fragman, turistik kartpostallardan çok, İstanbul ile Lizbon arasında sıkışan bir karakterin iç dünyasına odaklanan bir anlatı vadediyor. Görsel olarak öne çıkan manzaralar ve müzik kullanımı, hikayenin duygusal tonunu destekleyen bir arka plan işlevi görüyor."

Diopter Film ve G-NR Film ortaklığında hayata geçirilen filmin yönetmenliğini İsmail Şahin üstleniyor. Başrollerde Cansu Dere ile Diogo Morgado yer alıyor. Fragman, iki karakter arasındaki ilişkiyi klasik bir romantik anlatının ötesine taşıma iddiası taşırken, bu ilişkinin aynı zamanda kültürel bir karşılaşma alanı olarak kurulacağını hissettiriyor.

Film, İstanbul'daki hayatını geride bırakarak Lizbon'a giden Yasemin'in hikayesini merkezine alıyor. Geçmişiyle arasına mesafe koymaya çalışan karakter, yeni bir şehirde hem kendini hem de ilişkilerini yeniden kurmaya çalışıyor. Bu yönüyle "Portekiz Aşkı", büyük dramatik çıkışlardan çok, bireysel dönüşüm ve aidiyet arayışı üzerinden ilerleyen bir hikaye kuruyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca İsmail Demirci, Marta Faial, Rodrigo Soares, Ines Heredia, Başak Daşman, Çağla Demir, Şerif Sezer ve Hamdi Üstünol gibi isimler yer alıyor.

Senaryosu Murat Boyacıoğlu ve Rana Denizer imzası taşıyan film, Türkiye ile Portekiz arasında gerçekleştirilen ilk ortak yapım olma özelliği taşıyor. Ancak fragmanın işaret ettiği anlatı, bu "ilk" olma vurgusundan ziyade, bireysel bir hikayeye odaklanmayı tercih ediyor.

8 Mayıs'ta vizyona girecek "Portekiz Aşkı", romantik türün kalıplarına yaslanan bir hikayeden çok, yer değiştirme, yalnızlık ve yeniden başlama duygularını merkezine alan bir yolculuk anlatısı izlenimi veriyor.