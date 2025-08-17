Portekiz'de Huzurevi Yangını: 6 Ölü, 25 Yaralı

LİZBON, 17 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz'in kuzeyindeki Mirandela bölgesinde bir huzurevinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır ve 20 kişi ise hafif yaralandı.

Devlet televizyonu RTP'ye bilgi veren Mirandela İtfaiye Teşkilatı Amiri Luis Carlos Soares, yangının cumartesi yerel saatle 05.00 sularında çıktığını söyledi.

Huzurevi yönetim kurulu üyesi Aderito Gomes, yangının bası yaralarını önleyici özel yatak bulunan üç kişilik odada başladığını söyledi. Bu odada kalan üç kişi hayatını kaybederken, diğer üç kişi duman soluması ve solunum komplikasyonları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 90 kişinin kaldığı huzurevindeki yangının ardından bazı sakinler Mirandela, Macedo de Cavaleiros ve Braganca'daki hastanelere sevk edilirken, diğerleri güvenli tesislere yerleştirildi.

Yetkililer, yangının ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen orman yangınlarıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi.