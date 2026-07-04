Portekiz'de Yangın Riski Artıyor - Son Dakika
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Portekiz'de Yangın Riski Artıyor

Portekiz\'de Yangın Riski Artıyor
04.07.2026 15:05
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Başbakan Montenegro, aşırı sıcaklar nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye sokacak.

LİZBON, 4 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ülke genelinde aşırı sıcak hava dalgasının orman yangınları riskini ciddi düzeyde artırması karşısında Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nı ve İspanya ve Fas ile imzalanan ikili işbirliği anlaşmalarını devreye sokacaklarını belirtti.

Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu aşamada, AB Sivil Koruma Mekanizması'nı ve İspanya ve Fas ile yaptığımız ikili anlaşmaları devreye sokmaya karar verdik" diyen Montenegro, bu adımın önleyici nitelikte olduğunu ve ulusal kapasitelerinin henüz tükenmediğini vurguladı.

"Kırsal bölgelerde yangın riskinin önemli ölçüde arttığına" dikkat çeken Montenegro, söz konusu hamleyle itfaiye kaynaklarının bölgeden bölgeye sevk edilmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Portekiz anakarasının 18 bölgesinden 12'sinde an itibarıyla aşırı sıcaklık nedeniyle kırmızı alarm verilmiş durumda. Anakara topraklarının neredeyse tamamı ise yüksek orman yangını riskiyle karşı karşıya.

AB Sivil Koruma Mekanizması, ulusal kaynakları yetersiz kalan veya önleyici müdahale kapasitesini güçlendirmek isteyen AB ülkeleri ve diğer katılımcı ülkelere uluslararası yardım talep etme imkanı tanıyor.

Kaynak: Xinhua

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