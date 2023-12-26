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Prof. Dr. Orhan Kural Anısına Kısa Film Yarışması Düzenleniyor - Son Dakika
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Prof. Dr. Orhan Kural Anısına Kısa Film Yarışması Düzenleniyor

2020'de vefat eden Prof. Dr. Orhan Kural anısına düzenlenen kısa film yarışmasına başvurular 10 Mayıs 2024'e kadar devam edecek. Yarışmanın birincisi 12 bin lira, ikincisi 6 bin lira ve üçüncüsü 3 bin lira ile ödüllendirilecek. Yarışma, gençlerin sigara bağımlılığı konusundaki farkındalığını artırmayı ve kamuya kısa ve etkili mesajlar vermeyi amaçlıyor.

Prof. Dr. Orhan Kural Anısına Kısa Film Yarışması Düzenleniyor
26.12.2023 - 16:09,
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Daha sağlıklı bir toplum ve temiz bir çevre adına çalışmalarda bulunan ve 2020'de vefat eden Prof. Dr. Orhan Kural anısına kısa film yarışması düzenleniyor.

Sarıay Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Duman Olmasın Hayatınız" başlıklı yarışmaya 10 Mayıs 2024'e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmanın birincisi 12 bin lira, ikinci 6 bin lira, üçüncü ise 3 bin lira ile ödüllendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahan Can Şahan, yarışmayla gençlerin sigara bağımlılığı konusundaki farkındalığını artırmayı, kamuya kısa ve etkili mesajlar vermeyi, sinemaya başlayacak gençlere farklı bakış açısı kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Şahan, 2008-2012'de sigara ile ciddi bir mücadele verildiğine dikkati çekerek, "Emeği geçen siyasetçilere, yöneticilere, bilim adamlarına ve derneklere çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar sonunda toplumda sigara içme oranı yüzde 31'den yüzde 27'lere düşürüldü. Ama şimdilerde yeniden bu oranın yüzde 30 civarı olduğunu gözlüyoruz. Bu veri endişe vericidir. Kesinlikle kabul edilemez ve düşürülmelidir." ifadelerini kullandı.

Sigara sebepli hastalıkların yoğunluğuna dikkati çeken Şahan, "Çocukların ve gençlerin sigaraya başlamaları önlenmeli, içmekte olanların bırakmaları teşvik edilmelidir. Sarıay Derneğimiz tüm bu alanlarda samimiyet ve gayretle önleyici çalışmaya devam edecektir. Toplumumuzdan da katılımları bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Derneğin uzun yıllar başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Orhan Kural, ekolojiyi koruma ve bilinçli vatandaş tanımını topluma yaymak adına, Türkiye'nin tüm illerinin yanı sıra 73 ülkede "Yaşanabilir Bir Çevre İçin Elele" başlıklı konferanslar vermişti.

Yarışmada değerlendirilecek eserlere ilişkin detaylar "www.sariaydernegi.org" adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: AA
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Orhan Kural, Çevre, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Orhan Kural Anısına Kısa Film Yarışması Düzenleniyor - Son Dakika


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