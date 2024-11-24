Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının önemli isimlerinden ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü kurucusu Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, 87 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Şekeroğlu, Türk sinemasının arşivlenmesine büyük katkılarda bulunmuş ve birçok film restorasyonunda görev almıştır.

24.11.2024 19:48  Güncelleme: 19:49
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(İSTANBUL) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema Televizyon Bölümü kurucularından Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, 87 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Türk sinemasının arşivlenmesinde ve birçok filmin restore edilmesinde büyük emeği bulunan, MSGSÜ Sinema Televizyonu Bölümü kurucularından Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, hayatını kaybetti. İstanbul'da 87 yaşında vefat eden Şekeroğlu için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından "Ömrünü sinemaya adamış, Türkiye'deki ilk sinema okulunun kurucusu Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Şekeroğlu Kimdir?

Sami Şekeroğlu, 26 Şubat 1937'de Elazığ'da dünyaya geldi, ilkokulu Hüseynik'te, ortaokulu Elazığ'da ve Ankara'da, lise öğrenimini Elazığ Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul edilerek Yüksek Resim Bölümü'nde eğitim aldı. 1985'de doçent, 1987'de profesör oldu, 1988-1996 arasında MSGSÜ Rektör Yardımcısı, 1996-1999 arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

1969'da kurduğu Türk Film Arşivi'ni Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne, bugünkü adıyla MSGSÜ'ye devrederek aynı yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi'ni kurdu. Film Arşivi'yle uluslararası alanda da tanınırlık kazandı. 1973'te Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'nun asil üyesi oldu. 1974'te Türkiye'de sinema eğitimi veren ilk kurumlarından biri olan MSGSÜ Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkiye'nin ilk sinema müzesini kurarak eğitim çalışmalarına öncülük etti.

"Toprak Adamları" kısa filmiyle 1985'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Ödülü'nü kazandı. 2023 yılında sinema alanındaki katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Ölümünden önce de MSGSÜ Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Sami Şekeroğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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