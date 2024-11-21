Protestan Kilisesi'ne Tehdit Davasında İki Sanığa Ceza - Son Dakika
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Protestan Kilisesi'ne Tehdit Davasında İki Sanığa Ceza

Eskişehir'de Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışıp tehdit eden iki sanık hapis cezası aldı.

21.11.2024 14:18
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Eskişehir Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışarak görevlileri tehdit ettikleri iddia edilen 2 sanık, hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Aykut K. (32) ve Halil D. (42) ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi. İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Aykut K'ye "birden fazla kişiyle tehdit" suçundan hükmettiği 2 yıl hapis cezasını iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası, aynı suçtan sanık Halil D'ye de 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, cezayı erteleyip 2 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

İş yeri dokunulmazlığının ihlali iddiasına ilişkin şikayete bağlı suç olduğunu ve kilise pastörü (Proteston kiliselerinde din görevlisi) Artun Tokatlı'nın şikayetinden vazgeçtiği belirtilerek, sanıklar hakkındaki davayı düşürdü. Sanıklar, "halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme" suçlamasından ise beraat etti.

Olayın geçmişi ve iddianame

25 Kasım'da Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Sümer Sokak'taki Protestan Kilisesi'ne giden Aykut K. ile Halil D. (41), kilise pastörü Artun Tokatlı'yı tehdit ettikleri iddiasıyla yakalanıp, tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "birden fazla kişiyle tehdit, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 4 yıldan 11'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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