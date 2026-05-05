Psikologun Cinayetinde Müebbet İstemi

05.05.2026 22:55
Kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla Fuat Yıldırım'a ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

ANKARA'da psikolog Nurselen Gülaçtı'yı (33), kendi iş yerinde tabancayla vurarak öldüren Fuat Yıldırım (51) hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Yıldırım'ın olay öncesi gönderdiği tehdit mesajları ve Gülaçtı'yı iş yerine götürüp kapıyı kilitleyerek ateş etmesi gibi unsurların, cinayetin planlı şekilde işlendiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Geçen yıl 27 Kasım'da meydana gelen olayda Fuat Yıldırım, sahibi olduğu matbaa dükkanında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı'yı tabanca ile başından vurdu. Gülaçtı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fuat Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'AMBULANSI ARAMAYIN' DEMİŞ

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İddianameye göre Fuat Yıldırım, daha önce tanışıklığı bulunan Nurselen Gülaçtı ile sabah saatlerinde buluşarak kendisine ait iş yerine götürdü. Yıldırım, içeri girdikten sonra kapıyı kilitledi. Kamera kayıtları ve tanık beyanlarına göre, kısa süre sonra iş yerinden silah sesleri duyuldu. Sanığın, iş yerinde sandalyede oturan Gülaçtı'ya ateş ettiği, ardından dışarı çıkarak çevredekilere 'ambulansı aramayın' dediği belirtildi. Olay yerinde yakalanan şüphelinin, silahı pasaj içindeki başka bir iş yerine bıraktığı da belirtildi.

GÜLSEREN'İN İŞ YERİNE GİTMİŞ

İddianamede, olay yerinde yapılan incelemede iş yerinde 2 boş kovan ve bir mermi çekirdeği bulunduğu, ölü muayene tutanağında ise Gülaçtı'nın baş bölgesine isabet eden mermi çekirdeği yaraları olduğunun belirlendiği kaydedildi. Kriminal incelemede ele geçirilen kovanların, şüphelinin kullandığı silahtan atıldığının tespit edildiği belirtildi. Yapılan araştırmada, sanığın olay öncesinde de maktulle temas kurmaya çalıştığı, olay günü saat 08.00 sıralarında maktulün çalıştığı iş yerine geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

TEHDİT MESAJLARI DOSYADA

İddianamede, sanığın olaydan önce Gülaçtı'ya gönderdiği mesajlara da yer verildi. Bu mesajlarda, 'Tehdit etmiyorum yapacağımı söylüyorum' gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Bu mesaj içerikleri ile olay günü sergilenen davranışlar değerlendirildiğinde sanığın eylemin ani değil planlı şekilde gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

İddianamede Fuat Yıldırım'ın ifadesine de yer verildi. Yıldırım ifadesinde, Gülaçtı ile aralarında duygusal ilişki bulunduğunu, ayrılık sürecinde sorun yaşadıklarını, olay günü iş yerinde tartıştıklarını, silahı çıkararak hedef göstermeden ateş ettiğini ve pişman olduğunu ileri sürdü.

'EYLEM TASARLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

İddianamede, dosya kapsamındaki tüm deliller ışığında, sanığın olay öncesinde maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve ısrarla iletişim kurmaya çalıştığı, olay günü sabahı maktulün çalıştığı iş yerine gittiği belirtildi. Yıldırım'ın, iş yerine girdikten sonra kapıyı kilitlediği ve daha önceden temin ettiği silahla maktulün hayati önem taşıyan baş bölgesini hedef alarak ateş ettiği kaydedildi. Sanığın olaydan önceki davranışları, mesaj içerikleri, silahı önceden temin etmiş olması, kamera kayıtları, tanık beyanları ve dosya kapsamındaki diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde eylemin tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği ve 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
