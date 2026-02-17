Pursaklar Kitap Günleri Sona Erdi - Son Dakika
Pursaklar Kitap Günleri Sona Erdi

Pursaklar Kitap Günleri Sona Erdi
17.02.2026 11:39
4. Pursaklar Kitap Günleri, kültürel etkinliklerle birlikte başarılı bir şekilde tamamlandı.

Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "Pursaklar Kitap Günleri" sona erdi.

İlçede kültür ve edebiyat dünyasını bir araya getiren etkinlikte, söyleşilerden imza günlerine, çocuk etkinliklerinden kültürel programlara kadar çeşitli organizasyonlar gerçekleştirildi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kitap Günleri'nin bir kültür seferberliği niteliği taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

