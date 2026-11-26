Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arktik bölgesinin geliştirilmesi ve bölgede ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik stratejiyi onayladı.

Kremlin tarafından yayımlanan kararnameye göre, strateji 2035'e kadar Arktik bölgesinin ekonomik, lojistik, sanayi, sosyal ve güvenlik alanlarında geliştirilmesini öngörüyor.

Arktik'in ekonomik ve askeri-siyasi önemi, küresel istikrarsızlık ve dünyadaki güç dengesinin yeniden şekillenmesi dolayısıyla arttı.

Stratejiye göre, Rusya'nın Arktik bölgesinin ülke genelindeki bölgesel üretim payının 2035'e kadar yüzde 8,4'e, bölgedeki sabit sermaye yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payının yüzde 12,6'ya çıkarılması hedefleniyor.

Putin, hükümete, 6 ayda Rusya'nın Arktik bölgesi ve Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesine yönelik kapsamlı proje hazırlama talimatı verdi.

Stratejinin ana unsurlarından biri olan Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun, Kuzey Deniz Yolu'nu da kapsayan ulusal ve uluslararası öneme sahip güzergah haline getirilmesi planlanıyor.

Belgeye göre, Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan yük hacminin 2035'e kadar 110 milyon ila 150 milyon tona çıkarılması öngörülüyor.

Dünyada Arktik'te ham madde çıkarılması, yeni ulaşım güzergahları oluşturulması ve büyük ölçekli altyapı projelerine yönelik ilgi artarken, Rusya'nın katılımı ve desteği olmadan modern Arktik'in hiçbir sorunu etkin şekilde çözülemeyecek.

Rus yetkililer, Transarktik Ulaştırma Koridoru'nun, St. Petersburg, Ust-Luga, Kaliningrad, Murmansk, Arhangelsk, Nahodka, Vostoçnıy ve Vladivostok limanlarını kapsayacağını, Kuzey Deniz Yolu'nun ise Avrupa-Asya güzergahında Süveyş Kanalı'na göre daha kısa alternatif sunduğunu belirtiyor.