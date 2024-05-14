Putin, Çin'e resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Putin, Çin'e resmi ziyarette bulunacak

Putin, Çin\'e resmi ziyarette bulunacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in davetiyle 16 ve 17 Mayıs'ta ülkeyi ziyaret edecek. Görüşmede, kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşime ilişkin tüm konular ele alınacak. Ayrıca, devlet başkanlarının ortak açıklama yapması ve bazı ikili belgelerin imzalanması planlanıyor. Çin-Rusya yakınlaşması, enerji ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiyle birlikte devam ediyor.

14.05.2024 11:52
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çin'e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus lider, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in davetiyle 16 ve 17 Mayıs'ta ülkeyi ziyaret edecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise Putin, yeniden devlet başkanı seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirecek.

Rusya ve Çin liderleri, görüşmede, kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşime ilişkin tüm konuları ayrıntılı olarak ele alacak. Rusya-Çin pratik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için temel yönlerin belirleneceği görüşmede, ayrıca en güncel uluslararası ve bölgesel konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunulacak.

Müzakereler sonucunda devlet başkanlarının ortak açıklama yapması ve bazı ikili belgelerin imzalanması planlanıyor.

Putin ve Şi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması, Rusya ve Çin Kültür yıllarının açılışının 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gala gecesine katılacak.

Rus lider Putin'in, Çin Başbakanı Li Çiang ile de ticari, ekonomik ve insani alanlarda ikili işbirliği konularını görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

Heylongciang eyaletinin idari merkezi Harbin şehrini de ziyaret edecek Putin, burada 8. Rusya-Çin EXPO'sunun ve 4. Rusya-Çin Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nun açılış törenine katılacak.

Ayrıca Putin, Harbin Politeknik Üniversitesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelecek.

Çin-Rusya yakınlaşması

Çin, ABD ile jeopolitik rekabetin ve Asya-Pasifik'te gerilim ile cepheleşmelerin arttığı bir dönemde, Ukrayna'daki savaş nedeniyle benzer meydan okumalarla karşı karşıya bulunan Rusya ile yakınlaşma siyaseti izliyor.

Pekin, Ukrayna'da savaş nedeniyle Batı'nın yaptırımlarının hedefindeki Moskova ile başta enerji olmak üzere ekonomik ilişkilerini geliştirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 240 milyar dolara ulaşarak 200 milyar dolar olarak belirlenen hedefi aşarken, Rusya'nın yıl içinde ihraç ettiği ham petrol ve doğal gazın yaklaşık yarısı Çin tarafından satın alındı.

Şi de ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı

Çin Devlet Başkanı Şi, Mart 2023'te düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşıdıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapmıştı.

Şi ile Rus mevkidaşı Putin'in Moskova'da yaptığı görüşmede, Çin ile Rusya arasında ilişkilerin yeni bir boyuta yükseltilmesi ve stratejik işbirliğinin küresel boyutta genişletilmesine dair anlayış birliğine varılmıştı.

Şi, ziyaretin ardından Putin'e veda ederken, "Şu anda dünya yüzyılda bir görülecek değişimden geçiyor ve bu değişime biz yön veriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

"Kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı"

Çin, Rusya ile ilişkilerini, "kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan iki ülke, ABD ve Batılı müttefiklerine karşı küresel sorunlarda çoğu zaman birbirini destekleyen politika tercihlerini ortaya koyuyor.

İki ülke, kuruluşuna öncülük ettikleri Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS Topluluğu ile çok taraflı platformlarda da işbirliğini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Rusya, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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