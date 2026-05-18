Putin'in Çin Ziyareti İçin Ciddi Beklentiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin'in Çin Ziyareti İçin Ciddi Beklentiler

18.05.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Çin ziyaretinde ekonomik konuların ele alınacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştireceği ziyarette ekonomiye dair tüm konuların ele alınacağını belirterek, "Bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'e yapacağı resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin, Rusya-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemine işaret eden Peskov, "İkili ilişkilerimizin ekonomik gündeminde yer alan tüm konular, doğal olarak Putin'in Çin ziyareti sırasında ele alınacak." ifadesini kullandı.

Peskov, liderler düzeyindeki her temasın Rusya ve Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi için yeni bir ivme oluşturduğunu vurguladı.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu dile getiren Peskov, "Bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var." dedi.

Putin'in Çin ziyareti kapsamında, Rus heyetinde ilgili tüm başbakan yardımcıları, çok sayıda bakan ve Çin'de faaliyet gösteren kamu ve özel şirketlerin yöneticilerinin yer alacağını aktaran Peskov, Rusya'nın heyetlerin büyüklüğü konusunda "kimseyle yarışmadığını" ifade etti.

Peskov, "Çin ile bağımsız ve çok yönlü ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Biz ve Çinli dostlarımız bu ilişkileri ayrıcalıklı, özel stratejik ortaklık ilişkileri şeklinde adlandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna konusunda da açıklamalarda bulunan Peskov, ABD'nin arabuluculuk çabalarını sürdürmesini beklediklerini söyledi.

Peskov, Ukrayna konusunda yürütülen barış sürecinin duraklama dönemine girdiğini belirterek, "Bunun yine de yeniden başlatılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'in Çin Ziyareti İçin Ciddi Beklentiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

14:11
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:16:01. #7.12#
SON DAKİKA: Putin'in Çin Ziyareti İçin Ciddi Beklentiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.