Putin: Rusya\'nın Polonya veya diğer ülkelere saldırma niyeti yok

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MOSKOVA, 9 Şubat (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Polonya, Letonya veya kıtadaki diğer ülkelere saldırmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

TASS haber ajansının Cuma günü yayımladığı habere göre Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı ve Cuma günü yayımlanan söyleşide, "sadece Polonya'nın Rusya'ya saldırması durumunda" Rusya'nın askerlerini Polonya'ya karşı kullanacağını kaydetti.

Putin, "Neden mi? Çünkü bizim Polonya'da, Letonya'da ya da başka bir yerde çıkarımız yok. Buna neden ihtiyaç duyalım?" ifadesini kullandı.