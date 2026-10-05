RAF Fairford'daki ABD bombardıman uçakları terör şüphesi sonrası ana üslerine döndü - Son Dakika
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RAF Fairford'daki ABD bombardıman uçakları terör şüphesi sonrası ana üslerine döndü

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Wall Street Journal'a göre ABD, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford Üssü'ne yönelik terör eylemi şüphesi nedeniyle tüm bombardıman uçaklarını çekti. Pentagon, üsse konuşlandırılan ABD bombardıman uçaklarının ABD'deki ana üslerine döndüğünü teyit etti.

ABD'nin, güvenlik endişeleri nedeniyle İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nden bütün bombardıman uçaklarını çektiği belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İngiltere'de üsse yönelik "terör eylemi" şüphesinin ardından güvenlik endişelerinin artması üzerine ABD, RAF Fairford Üssü'nden tüm bombardıman uçaklarını çekti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gazeteye yaptığı açıklamada, "Şu anda, RAF Fairford'a konuşlandırılan tüm ABD bombardıman uçaklarının ABD'deki ana üslerine döndüğünü teyit edebiliriz." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyünde yaşayanlar, 27 Eylül Pazar günü bölgede 3 şüpheli araç bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Araçlarda bulunan 20'li yaşlardaki 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınırken, İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgede görevlendirilmişti. Üsse yönelik "terör saldırısı riski" üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, "Hafta sonu RAF Fairford'da yaşananlarda, İran'ın rol oynadığına dair güçlü göstergeler var." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları RAF Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere, bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler, üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da öne sürüyor.

Kaynak: AA
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