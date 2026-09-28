Ramallah'ta İsrailli gruplar zeytin hasadı öncesi Filistinlilerin araçlarını yaktı - Son Dakika
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Ramallah'ta İsrailli gruplar zeytin hasadı öncesi Filistinlilerin araçlarını yaktı

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Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrailli gruplar, Filistinlilere ait traktör ve kamyon ile Deyr Ebu Meşal'de bir evin avlusundaki aracı ateşe verdi. Bölge sakinleri, zeytin hasadı yaklaşırken saldırıların arttığına dikkati çekti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeyindeki Ras Karkar'da yer alan Eş-Şaab el-Gaviyit bölgesine baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar, Filistinlilere ait bir traktör ile bir kamyonu ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın batısındaki Deyr Ebu Meşal köyünde de bir Filistinlinin evine saldırdı. İsrailli grup, evin avlusunda park halinde bulunan bir aracı ateşe verdi.

Bölge sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, Filistinlilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin hasadının yaklaştığı dönemde arttığına dikkati çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu saldırılar Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece ağustos ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik 628 saldırı gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, haziran ayında yaptıkları açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail devletinin desteği ve işbirliğiyle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki ciddi artışın Filistin toplumu açısından varoluşsal tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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