Ramazan Hilali Görülecek

17.02.2026 13:23
Diyanet, ramazanın hilalinin Büyük Okyanus'tan görüleceğini duyurdu. Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre Büyük Okyanus'tan itibaren görüleceğini bildirdi.

AA muhabirinin kuruldan aldığı bilgiye göre, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü süre esas alınıyor, buna göre "içtima ile rüyet" kriterleri kullanılıyor.

"İçtima" Dünya, Ay ve Güneş üçlüsünün aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet" ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini sürdürürken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ediyor."

Ramazanın başladığını gösteren hilal de bu hesaplamaya göre belirleniyor.

Ramazan ayının hilali için bugün Greenwich saatiyle 12: 01'de içtima, yarın 03: 42'de rüyet olacak.

İçtima ve rüyet gerçekleşeceği için ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.

Ramazan hilali ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülecek. Hilal, Avustralya, Asya kıtasının büyük bölümü, Afrika'nın doğusu, Arabistan Yarımadası, Türkiye'nin doğusunda ve Doğu Avrupa'nın bir kısmında da ilk gün görülebilecek.

Yurt içinde 41, yurt dışında 62 noktada hilal gözlem çalışması yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 200'den fazla ülkedeki yaklaşık 19 bin noktanın imsakiye bilgileri yayımlandı.

Kaynak: AA

Büyük Okyanus, Güncel, Son Dakika

