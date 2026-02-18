Ramazan Mesajı: Manevi Arınma ve Dayanışma - Son Dakika
Son Dakika

Ramazan Mesajı: Manevi Arınma ve Dayanışma

Ramazan Mesajı: Manevi Arınma ve Dayanışma
18.02.2026 16:17
Diyanet-Sen Kütahya Başkanı Balon ramazan ayının önemini ve dayanışma çağrısını vurguladı.

Diyanet-Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Balon, mesajında ramazanın sadece bir oruç ayı değil, aynı zamanda Kur'an ile bağların güçlendirildiği ve toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı bir "manevi arınma" dönemi olduğunu belirtti.

Ramazan ayının insanı iman, salih amel ve güzel ahlakla tezyin eden bir mektep olduğunu ifade eden Balon, şunları kaydetti:

"Huzur ve bereketiyle gelen ramazan ayı, bizleri manevi bir eğitim dönemine eriştirmektedir. İbadet şuurunun arttığı, iradelerin sabırla eğitildiği, şefkat ve merhametin kuşanıldığı bu ayda müminler, bencillik ve tamahkarlık hastalığından kurtularak huzurlu bir iklimin hazzını yaşarlar."

Mesajında Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olmaya başladığını hatırlatan Balon, Müslümanların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Balon, "Ramazan ayını önemli kılan en büyük özellik, Kur'an-ı Kerim'in bu ayda, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde inmeye başlamasıdır. Bu ayda Kur'an'la irtibatımızı kuvvetlendirmeli, onu anlamaya gayret etmeli ve hayatımıza tatbik etmeliyiz. Ramazandan elde edeceğimiz en büyük kazanç bu olacaktır," ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan zulümlere de dikkati çeken Balon, İslam dünyasını duaya ve yardımlaşmaya davet ederek, "Bu mübarek mevsimin merhamet ikliminden istifade ederek başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların, sistematik katliam ve işkencelerin son bulması için Yüce Mevla'ya dua etmeliyiz. Mazlumların gözyaşlarının silinmesi için sözlü dualarımızı fiili dualarımızla desteklemeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kütahya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Mesajı: Manevi Arınma ve Dayanışma - Son Dakika

