Rami Kütüphanesi'nde İslam Bilim Tarihi Okuma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rami Kütüphanesi'nde İslam Bilim Tarihi Okuma Programı

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eseri üzerine düzenlenecek okuma programı 14 Aralık ve 26 Nisan'da yapılacak.

12.12.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rami Kütüphanesi İslam bilim tarihi çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in "Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS)" eseri üzerinden bir okuma programına ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, İslam bilim tarihi ve medeniyetine ilgi duyan akademisyenler, araştırmacılar ve meraklı okuyucular için 14 Aralık'ta ve 26 Nisan 2025'te düzenlenecek.

Katılımcılar, okuma programı sayesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim tarihine katkılarını daha yakından tanıyarak, 5 ay boyunca İslam medeniyetinin bilimsel birikimi üzerine derinlemesine bilgi edinme şansı bulacak.

"Tıp tarihi", "Botanik tarihi", "Sözlükbilim tarihi", "Simya ve kimya tarihi" ile "Astronomi tarihi" başlıklarında okuma etkinliğinin yapılacağı ücretsiz programa, Rami Kütüphanesi'nin internet sitesi üzerinden kayıt yapılabiliyor.

Geschichte des Arabischen Schrifttums eseri

İslam medeniyeti tarihinin başlangıcından itibaren ortaya çıkıp gelişen ilimlere ait literatürü konu edinen eser Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Frankfurt'ta yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma ve yayın projesinin bir ürünü.

İslami ilimler tarihi hakkında kapsamlı bir bilim tarihi yazımı sunan eser, iki aşamalı olarak ve toplam 17 cilt halinde yayımlandı.

Eserin, 5. yüzyılın ilk çeyreğine kadarki dönemi içeren ilk 9 cildi E. J. Brill Yayınevi tarafından, 12. yüzyıla kadar gelişen literatürü ihtiva eden ikinci serisi ise Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü tarafından neşredildi.

İslam felsefesini konu edinmesi planlanan 18. cildin yazımı ise Sezgin'in vefatı nedeniyle yarım kaldı.

Kaynak: AA

Rami Kütüphanesi, Kültür Sanat, Fuat Sezgin, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rami Kütüphanesi'nde İslam Bilim Tarihi Okuma Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:56:33. #1.11#
SON DAKİKA: Rami Kütüphanesi'nde İslam Bilim Tarihi Okuma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.