Rami Kütüphanesi'nde İslam Bilim Tarihi Okuma Programı

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Rami Kütüphanesi İslam bilim tarihi çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in "Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS)" eseri üzerinden bir okuma programına ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, İslam bilim tarihi ve medeniyetine ilgi duyan akademisyenler, araştırmacılar ve meraklı okuyucular için 14 Aralık'ta ve 26 Nisan 2025'te düzenlenecek.

Katılımcılar, okuma programı sayesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bilim tarihine katkılarını daha yakından tanıyarak, 5 ay boyunca İslam medeniyetinin bilimsel birikimi üzerine derinlemesine bilgi edinme şansı bulacak.

"Tıp tarihi", "Botanik tarihi", "Sözlükbilim tarihi", "Simya ve kimya tarihi" ile "Astronomi tarihi" başlıklarında okuma etkinliğinin yapılacağı ücretsiz programa, Rami Kütüphanesi'nin internet sitesi üzerinden kayıt yapılabiliyor.

Geschichte des Arabischen Schrifttums eseri

İslam medeniyeti tarihinin başlangıcından itibaren ortaya çıkıp gelişen ilimlere ait literatürü konu edinen eser Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Frankfurt'ta yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma ve yayın projesinin bir ürünü.

İslami ilimler tarihi hakkında kapsamlı bir bilim tarihi yazımı sunan eser, iki aşamalı olarak ve toplam 17 cilt halinde yayımlandı.

Eserin, 5. yüzyılın ilk çeyreğine kadarki dönemi içeren ilk 9 cildi E. J. Brill Yayınevi tarafından, 12. yüzyıla kadar gelişen literatürü ihtiva eden ikinci serisi ise Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü tarafından neşredildi.

İslam felsefesini konu edinmesi planlanan 18. cildin yazımı ise Sezgin'in vefatı nedeniyle yarım kaldı.