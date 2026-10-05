Rami Kütüphanesi'ndeki AileFest hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest, hafta sonunda çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

Festival ekibinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının (TGTV) katkısıyla gerçekleştirilen organizasyon, ailelerin ve çocukların ilgi odağı oldu.

Hafta sonundaki etkinliklerde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan AileFest ile farklı kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Festival alanında 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel çocuk atölyeleri, spor alanları, yarışmalar ve sahne gösterileri sunuluyor.

Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Aile ve Çocuk Kitap Fuarı kapsamında da yazarlarla söyleşi ve imza günleri düzenleniyor.

Gündüz gerçekleştirilen atölye ve fuar programlarının yanı sıra akşam saatlerinde farklı müzik türlerinden sanatçıların yer aldığı konserler müzikseverlerle buluşuyor.

Festival, yarın sona erecek.