Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltında

GAZETECİ ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu'da polis tarafından gözaltına alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önce Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılabileceğini ve daha sonra CHP'ye geçici kayyım atanacağını iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine Kütahyalı hakkında, TCK'nın 217'nci maddesinde düzenlenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın Bolu'da olduğu tespit edildi. Kütahyalı Bolu'da Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenilen Kütahyalı'nın SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vereceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,